Перший робочий день тижня обіцяє бути цікавим. Хоча по всій Україні хмари, за якими ховатиметься сонечко, навіватимуть смуток, нехарактерне для зимової пори року тепло зігріє нас.

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В яких областях буде найтепліше, а де найморозніше

Найзимніші ночі будуть на сході та заході країни. Так, наприклад, нічні температури на Сході сягатимуть -4 та -5 градусів, як-от у Харківській, Луганській та Сумській областях. Також у більшості областей на заході стовпчик термометра опуститься до -4.

Водночас найтепліший день видасться для південних регіонів із 7-8 градусами тепла на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

У середньому температура вночі і вдень коливатиметься від -1 до +1. В усіх регіонах пройде дощ із мокрим снігом.

Яка погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород -1...+1
  • Львів 0...+2
  • Івано-Франківськ -1...+1
  • Тернопіль -1...+1
  • Чернівці -1...+1
  • Хмельницький -1...+1
  • Луцьк 0...+2
  • Рівне -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця -1...+1
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +5...+7
  • Херсон +5...+7
  • Сімферополь +7...+9
  • Кропивницький 2...+4
  • Черкаси -1...+1
  • Чернігів -1...+1
  • Суми -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +2...+4
  • Донецьк -1...+1
  • Луганськ 0...-2
  • Харків 0...-2

погода

Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентр