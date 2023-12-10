Перший робочий день тижня обіцяє бути цікавим. Хоча по всій Україні хмари, за якими ховатиметься сонечко, навіватимуть смуток, нехарактерне для зимової пори року тепло зігріє нас.
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В яких областях буде найтепліше, а де найморозніше
Найзимніші ночі будуть на сході та заході країни. Так, наприклад, нічні температури на Сході сягатимуть -4 та -5 градусів, як-от у Харківській, Луганській та Сумській областях. Також у більшості областей на заході стовпчик термометра опуститься до -4.
Водночас найтепліший день видасться для південних регіонів із 7-8 градусами тепла на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.
У середньому температура вночі і вдень коливатиметься від -1 до +1. В усіх регіонах пройде дощ із мокрим снігом.
Яка погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород -1...+1
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ -1...+1
- Тернопіль -1...+1
- Чернівці -1...+1
- Хмельницький -1...+1
- Луцьк 0...+2
- Рівне -1...+1
- Житомир -1...+1
- Вінниця -1...+1
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +5...+7
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький 2...+4
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава -1...+1
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +2...+4
- Донецьк -1...+1
- Луганськ 0...-2
- Харків 0...-2
Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентр