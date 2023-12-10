Перший робочий день тижня обіцяє бути цікавим. Хоча по всій Україні хмари, за якими ховатиметься сонечко, навіватимуть смуток, нехарактерне для зимової пори року тепло зігріє нас.

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В яких областях буде найтепліше, а де найморозніше

Найзимніші ночі будуть на сході та заході країни. Так, наприклад, нічні температури на Сході сягатимуть -4 та -5 градусів, як-от у Харківській, Луганській та Сумській областях. Також у більшості областей на заході стовпчик термометра опуститься до -4.

Водночас найтепліший день видасться для південних регіонів із 7-8 градусами тепла на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

У середньому температура вночі і вдень коливатиметься від -1 до +1. В усіх регіонах пройде дощ із мокрим снігом.

Яка погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород -1...+1

Львів 0...+2

Івано-Франківськ -1...+1

Тернопіль -1...+1

Чернівці -1...+1

Хмельницький -1...+1

Луцьк 0...+2

Рівне -1...+1

Житомир -1...+1

Вінниця -1...+1

Одеса +6...+8

Миколаїв +5...+7

Херсон +5...+7

Сімферополь +7...+9

Кропивницький 2...+4

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +2...+4

Донецьк -1...+1

Луганськ 0...-2

Харків 0...-2

Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентр