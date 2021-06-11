Прогноз погоды на 11 июня: в Украине – грозы и сильный ветер

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет дождливой, однако теплой. Атмосферные фронты принесут с собой дожди и грозы во все регионы страны.
Украину накроют грозы
Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +22 ... +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.
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Температура воздуха по всей Украине будет одинаковой. Относительно холодную погоду обещают на востоке. Ветер во всех регионах будет порывистым и дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Дожди начнутся еще с ночи и до конца дня не прекратятся.
В Киеве столбики термометров поднимутся до +23 ... +25 градусов. Жителям столицы советуют брать с собой зонтики при выходе из дома.
По словам синоптика Натальи Диденко, больше солнца и меньше дождя будет на Киевщине, Черниговщине и во многих районах южной части Украины.
Но все же не забываем, что уже – лето и в этот период именно дневным часам присуще стремительное развитие кучевых белых красивых облаков в грозные кучево-дождевые,
– рассказала Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 11 июня:
Ужгород – +24 ... +26
Львов – +23 ... +25
Ивано-Франковск – +23 ... +25
Тернополь – +23 ... +25
Черновцы – +22 ... +24
Хмельницкий – +23 ... +25
Луцк – +24 ... +26
Ровно – +23 ... +25
Житомир – +23 ... +25
Винница – +22 ... +24
Одесса – +23 ... +25
Николаев – +24 ... +26
Херсон – +23 ... +25
Симферополь – +23 ... +25
Кропивницкий – +22 ... +24
Черкассы – +22 ... +24
Чернигов – +22 ... +24
Сумы – +21 ... +23
Полтава – +22 ... +24
Днепр – +23 ... +25
Запорожье – +23 ... +25
Донецк – +22 ... +24
Луганск – +22 ... +24
Харьков – +22 ... +24
Киев – +23 ... +25