В части Украины заснежит, на остальной территории будет до +10: прогноз погоды на 11 января
В субботу, 11 января, в Украине местами будет идти снег. Однако, днем температура в некоторых областях поднимется до 10 градусов тепла.
Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 11 января
По прогнозу синоптиков, в субботу небольшой снег будет идти в западных областях.
Там температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Карпатах – 3 – 8 ниже нуля.
В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью также прогнозируют осадки – умеренный мокрый снег и дождь, но днем будет без существенных осадков.
В этой части Украины температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – 0 – 5 выше нуля.
На остальной территории страны ночью осадков не прогнозируют, а днем возможны небольшие – преимущественно в виде дождя.
Там температура будет плюсовая: ночью будет 1 – 6 градусов, а днем – 5 – 10.
На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду,
также добавили синоптики.
Погода 11 января / Фото Укргидрометцентра
Какой будет погода в Киеве и области
Синоптики в Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ночью будет идти мокрый снег и дождь, а днем будет без осадков. На дорогах местами возможна гололедица.
Ветер будет юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Термометры в области ночью будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем – 0 – 5 выше нуля. А в Киеве – ночью 0 – 2 градусов мороза, днем 0 – 2 градуса тепла.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев 0...+2;
- Ужгород 0...+2;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир +1...+3;
- Винница +2...+4;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +4...+6;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +2...+4;
- Сумы +3...+5;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +5...+7;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +6...+8;
- Харьков +6...+8.