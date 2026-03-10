Укр Рус
24 Канал Новости Украины До +17, но местами с ночным морозом: прогноз погоды на 11 марта
10 марта, 15:59
До +17, но местами с ночным морозом: прогноз погоды на 11 марта

София Рожик

В среду, 11 марта, погода не претерпит существенных изменений. По областям будет распространяться весеннее тепло.

Осадков также не прогнозируется. Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 11 марта?

Ветер в среду будет умеренный – преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Он будет нести несколько теплый воздух, но при ясном небе ночью возможны небольшие морозы.

Так, температура ночью будет колебаться от +3 до – -2, а днем будет +12 – +17. Только на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей прогнозируют +9 – +14.

В большинстве областей будет небольшая облачность, в западных – переменная.

Какая погода будет в крупных городах?

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +14...+16
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +14...+16;;
  • Харьков +12...+14.

Прогноз погоды на 11 марта / Карта Укргидрометцентр

Погода в Украине: последние новости

  • В течение следующих нескольких дней в Украине будут ночные заморозки. В то же время дневная температура будет комфортной. Осадков не прогнозируют.

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщил, что среднемесячная температура в этом месяце будет удерживаться в пределах от +1 до +7. Так же было и в прошлом году.

  • К слову, кое-где в Украине уже наступила метеорологическая весна. Также происходит постепенное развитие и прохождение весеннего наводнения.