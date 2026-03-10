До +17, но местами с ночным морозом: прогноз погоды на 11 марта

В среду, 11 марта, погода не претерпит существенных изменений. По областям будет распространяться весеннее тепло.

Осадков также не прогнозируется. Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 11 марта?

Ветер в среду будет умеренный – преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Он будет нести несколько теплый воздух, но при ясном небе ночью возможны небольшие морозы.

Так, температура ночью будет колебаться от +3 до – -2, а днем будет +12 – +17. Только на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей прогнозируют +9 – +14.

В большинстве областей будет небольшая облачность, в западных – переменная.

Какая погода будет в крупных городах?

Киев +14...+16

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +14...+16;

Винница +14...+16

Одесса +10...+12;

Николаев +14...+16;

Херсон +14...+16;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +12...+14;

Сумы +10...+12;

Полтава +13...+15;

Днепр +14...+16;

Запорожье +14...+16;

Донецк +15...+17;

Луганск +14...+16;;

Харьков +12...+14.

Прогноз погоды на 11 марта / Карта Укргидрометцентр

