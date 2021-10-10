Осеннее солнце перед дождями: прогноз погоды на 11 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 11 октября, будет солнечной и относительно теплой. Температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов.
Прогноз погоды на 11 октября
Теплее всего будет на Закарпатье, а также – в южных и восточных областях. Кроме того, в Крыму прогнозируют до +17 градусов.
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Средняя дневная температура на Западе составит +12...+14 градусов. В центральных областях прогнозируют +13...+15 градусов. На Востоке также обещают от +12 до +15 градусов.
Осадков на территории Украины не прогнозируют. Во всех регионах будет солнечно.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что северный антициклон скоро уйдет из Украины. Эстафету примет воздушная масса с осадками.
Осадки в страну приедут уже вечером 13 октября.
Погода в городах Украины 11 октября
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Суммы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +13...+15
Донецк – +13...+15
Луганск – +12...+14
Харьков – +13...+15
Киев – +12...+14