Осеннее солнце перед дождями: прогноз погоды на 11 октября

Погода в Украине в понедельник, 11 октября, будет солнечной и относительно теплой. Температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на 11 октября

Теплее всего будет на Закарпатье, а также – в южных и восточных областях. Кроме того, в Крыму прогнозируют до +17 градусов.

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Средняя дневная температура на Западе составит +12...+14 градусов. В центральных областях прогнозируют +13...+15 градусов. На Востоке также обещают от +12 до +15 градусов.

Осадков на территории Украины не прогнозируют. Во всех регионах будет солнечно.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что северный антициклон скоро уйдет из Украины. Эстафету примет воздушная масса с осадками.

Осадки в страну приедут уже вечером 13 октября.

Погода в городах Украины 11 октября

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Суммы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +13...+15

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15

Киев – +12...+14



Погода в Украине 11 октября / Карта Укргидрометцентра