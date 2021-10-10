Прогноз погоди на 11 жовтня

Найтепліше буде на Закарпатті, а також – у південних та східних областях. Окрім того, у Криму прогнозують до +17 градусів.

Зауважте Сонячно, але вітряно й морозяно: яка погода у Карпатах

Середня денна температура на Заході становитиме +12...+14 градусів. У центральних областях прогнозують +13...+15 градусів. На Сході також обіцяють від +12 до +15 градусів.

Опадів на території України не прогнозують. У всіх регіонах буде сонячно.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко заявила, що північний антициклон скоро піде з України. Естафету прийме повітряна маса з опадами.

Опади у країну завітають вже увечері 13 жовтня.

Погода у містах України 11 жовтня

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +13...+15

Київ – +12...+14



Погода в Україні 11 жовтня / Карта Укргідрометцентру