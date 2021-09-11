В Украине господствует "бабье лето", термометры покажут до +27: прогноз погоды на 11 сентября

Погода в Украине в субботу, 11 сентября, будет теплой и сухой. На всей территории нашей страны солнце изредка будет прятаться за облаками, но осадков не прогнозируют.

Теплее всего будет на Запорожье и в Николаевской области. Там столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Важно "Бабье лето" – уже в Украине, – синоптик спрогнозировала роскошную погоду в течение недели

Прогноз от Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Синоптик рассказала, что погода в течение 11 сентября будет теплой. Дождей в большинстве областей Украины не будет.

Разве что в воскресенье (12 сентября – 24 канал) в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного. Не увлекайтесь летним гардеробом – утро и вечер, а также ночи уже явно холодные,

– подчеркнула Диденко.

По ее словам, в Киеве 11–12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо, солнечно, со свежими утрами и теплыми днями.



Какой будет погода в Украине 11–12 сентября / Фото из фейсбука Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На западе Украины небо будет в плену облаков, но серьезных осадков они не принесут. Температура воздуха составит +23...+25 градусов. На востоке же будет немного теплее – +24...+26 градусов. Прекрасная возможность провести время на природе. Однако следует быть осторожными, спасатели заявили о чрезвычайной пожарной опасности.

Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер на севере обещает быть ясным. Воздух там прогреется до +24...+26 градусов. Без осадков. А вот в большинстве южных регионов 11 сентября будет облачным. Столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.

Вечером погода в Киеве прояснится, но до этого момента небо будет в плену облаков. Осадков не прогнозируют. В столице ожидают + 24...+26 градусов.

Погода в городах Украины 11 сентября

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24..+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26



Погода 11 сентября / Карта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Выходные! 11 – 12 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня будет достигать +22...+26 градусов. Не увлекайтесь в двухдневном путешествии летним гардеробом – утра, вечера, разумеется, ночи уже явно холодные. Поэтому к футболкам можно смело брать тоненькие складные пуховички – слава тому, кто их придумал. Ведь в своем футляре такие пуховички превращаются в чудесную подушечку.

Дождей в большинстве областей Украины не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного. В Киеве 11 – 12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо, солнечно, со свежими утрами и теплыми днями. Максимально в столице в течение субботы-воскресенья +23 ...+25 градусов. Наслаждайтесь!