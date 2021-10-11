Все западные регионы будут заливать дожди: прогноз погоды на 12 октября

Погода в Украине во вторник, 12 октября, будет прохладной и дождевой на западе и солнечной и теплой на востоке. Максимальную температуру прогнозируют в Симферополе. Там воздух прогреется до +19 градусов.

Зато в западных регионах термометры не покажут выше 13 градусов.

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Прогноз погоды Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

По словам синоптика, дожди в Украине появляются постепенно. 12 октября они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область, которая относится к центральным областям.

Восток, юг, большинство центра каких-либо существенных дождей не получат от атмосферы. Разве что влажным бонусом – туманы, которые будут радовать фотографов и портить нервы водителям. В Карпатах дождь будет переходить иногда в снег,

– рассказала Наталья Диденко.

Она добавила, что температура воздуха особо не изменится: ночью -3...+4 градуса, днем ​​+9...+13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке +10...+16 градусов.

В Киеве 12 октября будет облачно, однако трудно спрогнозировать, будет ли дождь в столице. Температура воздуха будет +11...+14 градусов.

Прогноз погоды Укргидрометцентра

На западе Украине небо будет в плену облаков. Во второй половине дня следует ожидать дожди, которые не будут стихать до позднего вечера. Воздух прогреется лишь до +9...+11 градусов. На востоке будет абсолютно противоположная погода – солнечно, сухо и +14...+16 градусов.

Непогода затронет и часть северных регионов. Дожди следует ожидать, к примеру, на Житомирщине. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. На юге будет теплее. Не считая Одесскую область, в южных регионах будет солнечно и ясно, +15...+17 градусов.

В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины 12 октября

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Суммы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12



Погода в Украине 12 октября / Карта Укргидрометцентра