Все западные регионы будут заливать дожди: прогноз погоды на 12 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 12 октября, будет прохладной и дождевой на западе и солнечной и теплой на востоке. Максимальную температуру прогнозируют в Симферополе. Там воздух прогреется до +19 градусов.
Зато в западных регионах термометры не покажут выше 13 градусов.
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Прогноз погоды Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика, дожди в Украине появляются постепенно. 12 октября они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область, которая относится к центральным областям.
Восток, юг, большинство центра каких-либо существенных дождей не получат от атмосферы. Разве что влажным бонусом – туманы, которые будут радовать фотографов и портить нервы водителям. В Карпатах дождь будет переходить иногда в снег,
– рассказала Наталья Диденко.
Она добавила, что температура воздуха особо не изменится: ночью -3...+4 градуса, днем +9...+13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке +10...+16 градусов.
В Киеве 12 октября будет облачно, однако трудно спрогнозировать, будет ли дождь в столице. Температура воздуха будет +11...+14 градусов.
Прогноз погоды Укргидрометцентра
На западе Украине небо будет в плену облаков. Во второй половине дня следует ожидать дожди, которые не будут стихать до позднего вечера. Воздух прогреется лишь до +9...+11 градусов. На востоке будет абсолютно противоположная погода – солнечно, сухо и +14...+16 градусов.
Непогода затронет и часть северных регионов. Дожди следует ожидать, к примеру, на Житомирщине. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. На юге будет теплее. Не считая Одесскую область, в южных регионах будет солнечно и ясно, +15...+17 градусов.
В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Погода в городах Украины 12 октября
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Суммы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +12...+14
Киев – +10...+12