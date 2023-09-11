Последняя осенняя щедрость от солнца: какой будет погода в Украине 12 сентября

Погода в Украине во вторник, 12 сентября, будет солнечной по всей территории нашего государства. В то же время днем и ночью ожидается переменная облачность.

Сентябрь в большинстве своем является последним местом в году, когда можно почувствовать настоящее солнечное тепло и насладиться днями без дождя и снега. Собственно, на 12 сентября у синоптиков есть приятный прогноз – без осадков и сильного ветра.

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Погода по регионам

Украина единая – это можно констатировать стопроцентно. На Западе и Востоке, на Севера и Юге не будет дождей. Средняя температура – плюс 24 градуса по Цельсию днем и плюс 11 градусов ночью. В западных регионах будет наиболее жарко.

Кроме того, в Центре Украина не ожидается шквальных гроз или похолодания. В частности, в Киеве будет тепло, а кое-где даже жарко. Температура днем может достигать 27 градусов.

Обратите внимание! Ветер в западных, центральных и восточных областях будет южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. А в южных регионах – северо-восточный с такой же скоростью.

Температура по городам

Киев – +25...+27

Ужгород – +26...+28

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – ++26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – 25...+27

Черкассы – 25...+27

Чернигов – 25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22



Прогноз погоды на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра