Снег, мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 13 декабря
Украину в пятницу, 13 декабря, ожидает зимняя погода. В большинстве областей будет удерживаться морозная погода и будет идти небольшой снег.
Ожидаются также порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 13 декабря
В пятницу будет облачно с прояснениями.
Ночью в большинстве областей, днем на востоке и юго-востоке страны небольшой снег,
– говорят синоптики.
На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер в этот день будет северо-западный, скорость – 7 – 12 метров в секунду. Также прогнозируются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду всюду, кроме западных областей.
Предупреждение о сильных порывах ветра / Фото Укргидрометцентра
Температура ночью будет 3 – 8 градусов мороза. Днем термометры будут показывать преимущественно 1 – 6 градусов ниже нуля. В южной части и на Закарпатье будет около 0.
На высокогорье Карпат – ночью 5 – 10 градусов мороза, а днем 2 – 7.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -4 – -2
- Ужгород -1 – +1
- Львов -3 – -1
- Ивано-Франковск -3 – -1
- Тернополь -3 – -1
- Черновцы 0 – -2
- Хмельницкий -4 – -2
- Луцк 0 – -2
- Ровно -3 – -1
- Житомир -4 – -2
- Винница -4 – -2
- Одесса 0 – +2
- Николаев -1 – +1
- Херсон 0 – +2
- Симферополь 0 – +2
- Кропивницкий -4 – -2
- Черкассы -4 – -2
- Чернигов -4 – -2
- Сумы -4 – -2
- Полтава -4 – -2
- Днепр -4 – -2
- Запорожье -1 – +1
- Донецк -5 – -3
- Луганск -5 – -3
- Харьков -4 – -2
Прогноз погоды на 13 декабря / Укргидрометцентр