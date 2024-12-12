Снег, мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 13 декабря

Украину в пятницу, 13 декабря, ожидает зимняя погода. В большинстве областей будет удерживаться морозная погода и будет идти небольшой снег.

Ожидаются также порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 13 декабря

В пятницу будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве областей, днем на востоке и юго-востоке страны небольшой снег,

– говорят синоптики.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер в этот день будет северо-западный, скорость – 7 – 12 метров в секунду. Также прогнозируются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду всюду, кроме западных областей.

Предупреждение о сильных порывах ветра / Фото Укргидрометцентра

Температура ночью будет 3 – 8 градусов мороза. Днем термометры будут показывать преимущественно 1 – 6 градусов ниже нуля. В южной части и на Закарпатье будет около 0.

На высокогорье Карпат – ночью 5 – 10 градусов мороза, а днем 2 – 7.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -4 – -2

Ужгород -1 – +1

Львов -3 – -1

Ивано-Франковск -3 – -1

Тернополь -3 – -1

Черновцы 0 – -2

Хмельницкий -4 – -2

Луцк 0 – -2

Ровно -3 – -1

Житомир -4 – -2

Винница -4 – -2

Одесса 0 – +2

Николаев -1 – +1

Херсон 0 – +2

Симферополь 0 – +2

Кропивницкий -4 – -2

Черкассы -4 – -2

Чернигов -4 – -2

Сумы -4 – -2

Полтава -4 – -2

Днепр -4 – -2

Запорожье -1 – +1

Донецк -5 – -3

Луганск -5 – -3

Харьков -4 – -2

Прогноз погоды на 13 декабря / Укргидрометцентр