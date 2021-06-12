Прогноз погоды на 13 июня: все области Украины будут страдать от гроз

Погода в Украине в воскресенье, 13 июня, будет теплой и дождевой. Во всех регионах Украины прогнозируют грозы.
Теплее всего будет на Юге и Востоке. Там температура воздуха прогреется до +25... +26 градусов. К самой прохладной погоде, по данным синоптиков, стоит готовиться жителям Запада. Там прогнозируют до +18... +21 градусов.
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Что говорит синоптик Диденко
По данным синоптика Натальи Диденко, Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет грозы и похолодание. Кроме того, возможен град.
Сейчас этот холодный атмосферный фронт пугает ливнями и грозами жителей Польши и Германии, завтра прискачет в Украину. Ближайшей ночью фронтальные ливни и грозы пройдут в западных областях и возможны даже сильные осадки,
– отметила синоптик.
Диденко отметила, что "13 июня атмосферный фронт будет пересекать Украину, увлекая за собой грозовые дожди и похолодание".
В частности, в воскресенье "температура воздуха снизится в западных, северных областях и в Винницкой области, днем ожидается +17... +20 градусов".
"На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины останутся те же градуса, +20... +26. Красота! Ветер 13 июня в Украине будет с северо-запада, порывистый, временами сильный", – заявила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 12 июня
Ужгород – +20... +22
Львов – +18... +20
Ивано-Франковск – +18... +20
Тернополь – +19... +21
Черновцы – +19... +21
Хмельницкий – +19... +21
Луцк – +19... +21
Ровно – +19... +21
Житомир – +20... +22
Винница – +19... +21
Одесса – +23... +25
Николаев – +24... +26
Херсон – +24... +26
Симферополь – +24... +26
Кропивницкий – +22... +24
Черкассы – +22... +24
Чернигов – +21... +23
Сумы – +22... +24
Полтава – +22... +24
Днепр – +23... +25
Запорожье – +24... +26
Донецк – +24... +26
Луганск – +24... +26
Харьков – +24... +26
Киев – +19... +21