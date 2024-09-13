Предупреждение об опасных метеорологических явлениях: чего именно и в каких областях ждать
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. В частности, сообщили о них в по меньшей мере 5 областях.
Опасные метеорологические явления прогнозировали в Хмельницкой, Львовской, Херсонской, Волынской и Ровенской областях. О чем именно идет речь, передает 24 Канал.
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Предупреждение об опасных явлениях
Региональные центры гидрометеорологии предупреждали, что ночью и утром 13 сентября ожидается туман. В частности, по:
- Хмельницкой области и Хмельницком,
- Львовской области и Львову,
- Волынской области и Луцке,
- Ровенской области и Ровно,
- Херсонской области и Херсону.
Синоптики предупреждали, что видимость 200 – 500 метров. Это I уровень опасности, желтый.
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Где прогнозировали опасные метеорологические явления / Инфографика региональных центров по гидрометеорологии
Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 13 – 14 сентября на большей части территории Украины, 15 сентября на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В субботу на Западе и Винницкой области значительные осадки, ночью в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди.