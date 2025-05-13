Небольшие дожди и тепло до +18: погода в Украине на 13 мая
Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 мая, обещает принести в Украину переменную облачность. По всей стране также могут пройти небольшие дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 13 мая
В Укргидрометцентре рассказали, что ночью по всей Украине будет без осадков, однако днем могут пройти небольшие дожди во всех областях.
Ветер в этот день ожидается северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Где объявили предупреждение о пожарной опасности
В Укргидрометцентре также объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине. В частности, 13 – 14 мая в Ровенской, Житомирской, Херсонской области и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Где в Украине будет пожарная опасность 13 мая / Карта Укргидрометцентра
Справочно! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Какой будет температура по областям
- Киев +13...+15;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +12...+14;
- Винница +13...+15;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +13...+15.