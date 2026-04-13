Ночные заморозки не отступают, но в одном регионе пригреет до +19: прогноз погоды на 14 апреля
13 апреля, 17:47
Ночные заморозки не отступают, но в одном регионе пригреет до +19: прогноз погоды на 14 апреля

Татьяна Бабич

Во вторник, 14 апреля, украинцев местами снова будут ожидать ночные заморозки. В целом же в небе будет переменная облачность, а днем в большинстве регионов солнышко пригреет до 16 градусов тепла. На Западе будет еще теплее.

О погоде на 14 апреля подробно рассказали в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 14 апреля?

Осадки во вторник не прогнозируются, только на Востоке Украины возможен дождь. При этом по стране будет веять северо-западный ветер, а на западе – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в восточных и Сумской областях местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Вместе с тем, в воздухе ожидаются ночные заморозки на Правобережье 0 – 3 градуса, на остальной территории температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, кроме восточных областей.

На поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса; днем от 11 до 16 градусов тепла, на Закарпатье до +19, на востоке и северо-востоке +7...+12.

Важно! В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут навредить раннецветущим плодовым деревьям.

Какой будет температура воздуха днем в крупных городах?

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +16...+18
  • Львов +15...+17
  • Ивано-Франковск +14...+16
  • Тернополь +13...+15
  • Черновцы +14...+16
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +13...+15
  • Ровно +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Винница +13...+15
  • Одесса +13...+15
  • Николаев +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Симферополь +12...+14
  • Кропивницкий +14...+16
  • Черкассы +13...+15
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +10...+12
  • Полтава +12...+14
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +13...+15
  • Донецк +12...+14
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +10...+12

Прогноз погоды на 14 апреля / Изображение Укргидрометцентра

Когда в Украине потеплеет?

  • Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщил, что в конце этой недели в Украине ожидается заметное потепление.

  • В апреле в целом не прогнозируют интенсивных снегопадов. В то же время из-за холодных слоев атмосферы выше возможен мокрый снег, однако он не будет задерживаться и быстро таять.