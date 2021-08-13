Прогноз погоды на 14 августа: в Украине будет очень солнечно и жарко
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в субботу 14 августа будет жаркой. Почти во всех регионах ярко будет светить солнце. Только на Востоке и в некоторых областях Юга возможны дожди с грозами.
В целом температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов. Значительно потеплеет на Западе – столбики термометров поднимутся выше, чем днями ранее. Преимущественно будет +26...+28.
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На Севере, Юге и в Центре прогнозируют такую же ситуацию. Синоптик Наталья Диденко объяснила, что антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду.
Поэтому Диденко призвала не прозевать таких хороших августовских дней.
Где будут грозы
Осадки будут лишь в некоторых северных и восточных областях. Дождливо будет и днем, и ночью. Кроме того, предупреждают о грозах в некоторых регионах:
- Донецкая область,
- Луганская,
- Запорожская,
- Крым.
Какая погода будет в Киеве
В столице суббота пройдет с комфортной, теплой температурой. Обещают +26...+28. Более того, погода в Киеве также будет солнечной и сухой.
Погода в городах Украины на 14 августа
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Погода в Украине 14 августа / Карта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
На Маковея в Украине будет замечательная погода.
Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается в течение дня +24 +29.
Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду. Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.
15-го августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается +26 +31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.
В Киеве на Маковея предвидится солнечная погода с температурой воздуха +27, +28 градусов. Сиди себе в убранной избе или квартире, ешь шулики, гуляй на роскошном воздухе.