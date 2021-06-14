Прогноз погоды на 14 июня: Украина снова в плену гроз и ливней

Погода в Украине в понедельник, 14 июня, будет теплой, но дождливой и пасмурной. Теплее всего будет на Востоке Украины, но даже там синоптики прогнозируют ливни и грозы.

Максимально воздух прогреется до +27 градусов. Вто же время холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров покажут лишь +16...+18 градусов.

Важно Шквальный ветер и град: в Украине – штормовое предупреждение

Облачная погода продержится на Западной Украине весь день. Ночью будет падать сильный дождь, который к утру должен ослабеть. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов. На Востоке Украины погода также будет пасмурной. Там осадки прогнозируют только днем. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.

На Севере незначительное прояснение следует ждать лишь ближе к вечеру. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов. В южных областях непогода развернется на полную. Кроме дождя, синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет падать мелкий дождь. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 14 июня

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +20...+22

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на 14 июня / Фото Укргидрометцентра