Солнце и похолодание на несколько градусов: прогноз погоды на 14 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 14 октября, будет солнечной и прохладной. В частности температура в большинстве областей, сравнительно с предыдущим днем, опустится на несколько градусов.
На всей территории страны прогнозируют сухую погоду без осадков. Кроме того, в некоторых областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Погода в регионах Украины 14 октября
На западе страны температура в течение дня в среднем будет достигать +8...+11 градусов. Однако ночью на Тернопольщине, Ровенщине и Волыни будет прохладно – ориентировочно 0...+2 градуса. В центре и на севере страны несколько теплее – ориентировочно +10...+12 градусов. В западном и южном регионе – +10...+17 градусов.
Причем влажный циклон, который бушевал 13 октября, уже 14 – оставит Украину, а дожди возможны только на северо-востоке Украины и в западных областях.
Осадки завтра (речь идет о 14 октября-24 канале) разве что на северо-востоке и кое-где в западной части,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, в Карпатах возможен снег, а на Левобережье Украины – сильный ветер.
"В Киеве на Покрова (говорится о 14 октября – 24 канал) и практически до конца недели осадков не будет. Ночью – + 2...+5 градусов, в дневные часы – + 9...+ 13 градусов", – рассказала Диденко.
Погода в городах Украины 14 октября
Ужгород – + 9...+11
Львов – + 8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – + 8...+10
Черновцы – + 9...+11
Хмельницкий – + 9...+11
Луцк – + 8...+10
Ровно – + 8...+10
Житомир – + 9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – + 13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – + 14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +15...+17
Донецк – + 12...+14
Луганск – + 13...+15
Харьков – + 11...+13
Киев – +10...+12
Погода в Украине 14 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра