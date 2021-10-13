Солнце и похолодание на несколько градусов: прогноз погоды на 14 октября

Погода в Украине в четверг, 14 октября, будет солнечной и прохладной. В частности температура в большинстве областей, сравнительно с предыдущим днем, опустится на несколько градусов.

На всей территории страны прогнозируют сухую погоду без осадков. Кроме того, в некоторых областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Погода в регионах Украины 14 октября

На западе страны температура в течение дня в среднем будет достигать +8...+11 градусов. Однако ночью на Тернопольщине, Ровенщине и Волыни будет прохладно – ориентировочно 0...+2 градуса. В центре и на севере страны несколько теплее – ориентировочно +10...+12 градусов. В западном и южном регионе – +10...+17 градусов.

Причем влажный циклон, который бушевал 13 октября, уже 14 – оставит Украину, а дожди возможны только на северо-востоке Украины и в западных областях.

Осадки завтра (речь идет о 14 октября-24 канале) разве что на северо-востоке и кое-где в западной части,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, в Карпатах возможен снег, а на Левобережье Украины – сильный ветер.

"В Киеве на Покрова (говорится о 14 октября – 24 канал) и практически до конца недели осадков не будет. Ночью – + 2...+5 градусов, в дневные часы – + 9...+ 13 градусов", – рассказала Диденко.

Погода в городах Украины 14 октября

Ужгород – + 9...+11

Львов – + 8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – + 8...+10

Черновцы – + 9...+11

Хмельницкий – + 9...+11

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 8...+10

Житомир – + 9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – + 13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – + 14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +15...+17

Донецк – + 12...+14

Луганск – + 13...+15

Харьков – + 11...+13

Киев – +10...+12



Погода в Украине 14 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра