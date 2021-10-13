На всій території країни прогнозують суху погоду без опадів. Окрім того, у деяких областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До теми Україну накриють зливні дощі та тумани: де чекати негоду

Погода в регіонах України 14 жовтня

На Заході країни температура протягом дня в середньому сягатиме +8...+11 градусів. Проте вночі на Тернопільщині, Рівненщині та Волині буде прохолодно – орієнтовно 0...+2 градуси. У центрі та на півночі країни дещо тепліше –орієнтовно +10...+12 градусів. У західному та південному регіоні – +10...+17 градусів.

Причому вологий циклон, який вирував 13 жовтня, вже 14 – залишить Україну, а дощі можливі тільки на північному сході України та у західних областях.

Опади завтра (мовиться про 14 жовтня – 24 канал) хіба що на північному сході та подекуди в західній частині,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Окрім того, у Карпатах можливий сніг, а на Лівобережжі України – сильний вітер.

"У Києві на Покрови (мовиться про 14 жовтня – 24 канал) і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі – +2...+5 градусів, у денні години – +9...+13 градусів", – розповіла Діденко.

Погода в містах України 14 жовтня

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +13...+15

Харків – +11...+13

Київ – +10...+12



Погода в Україні 14 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру