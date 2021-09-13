В Украине будет солнечно и тепло, как летом: прогноз погоды на 14 сентября

Погода в Украине во вторник, 14 сентября, будет солнечной и теплой. Несмотря на календарную осень, украинцы смогут насладиться летними + 22...+ 29 градусами.

Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди на территории Львовской области, а также – на Прикарпатье и Буковине.

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На всей остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

На Юге и Востоке украинцы смогут насладиться поистине летней жарой. В частности, на Луганщине температура воздуха прогреется до +28 градусов. Рекордсменом по жаркости станет Херсонщина. Там обещают + 29 градусов.

В Киеве будет относительно прохладно. Там прогнозируют только +21...+23 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко Украину 14 сентября будут пересекать атмосферные фронты.

Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух также на Севере, в центральных областях, может затронуть Харьковщину. Но и солнца будет хватать,

– заявила синоптик.

В то же время на остальной территории Украины побудет летняя погода, + 20... + 25 градусов.

Погода в городах Украины 14 сентября

Ужгород – + 23...+25

Львов – + 21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – + 21...+23

Черновцы – + 21...+23

Хмельницкий – + 21...+23

Луцк – + 20...+22

Ровно – + 20...+22

Житомир – + 21...+23

Винница – + 20...+22

Одесса – + 25...+27

Николаев – + 25...+27

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 20...+22

Сумы – + 20...+22

Полтава – + 21...+23

Днепр – + 24...+26

Запорожье – + 25...+27

Донецк – + 25...+27

Луганск – + 26...+28

Харьков – + 25...+27

Киев – + 21...+23

Погода 12 сентября / Карта Укргидрометцентра