Прогноз погоды на 15 июля: в Украине будет жарко, хоть придут и грозы

Погода в Украине в четверг, 15 июля, и дальше будет очень жаркой. Температура воздуха будет достигать + 33...+35 градусов. Правда, на западе возможны дожди с грозами.

В большинстве регионов будет солнечно и сухо. Самую жаркую погоду прогнозируют на востоке.

Кстати Температура прогреется под +40: в Украину идет адская жара

Жара еще не отступает

Самая высокая температура будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине – до +35. В большинстве других областей – +32...+34. Лишь на Закарпатье столбики термометров могут опуститься до +29.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что Украина сейчас – одна из самых жарких стран в Европе. Ветер будет слабый – 3-8 метров в секунду.

В Киеве тоже обещают жару – +31...+33. День в столице выдастся сухим и солнечным.

Будут и грозы

Диденко рассказала, что серьезных дождей в четверг в Украине не будет из-за антициклона. Однако в некоторых областях есть вероятность локальных ливней:

Волынская,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Закарпатская.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 15 июля

По прогнозу синоптиков, жара начнет постепенно ослабевать с 20 июля. Сначала градусы опустятся на западе, а дальше – в других областях. "Самыми стойкими" окажутся восток и юг, поскольку там жара продлится долго.

Ужгород – +29...+31

Львов – +32...+34

Ивано-Франковск – +32...+34

Тернополь – +32...+34

Черновцы – +32...+34

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +32...+34

Ровно – +32...+34

Житомир – +32...+34

Винница – +32...+34

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +31...+33

Сумы – +31...+33

Полтава – +32...+34

Днепр – +32...+34

Запорожье – +31...+33

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +31...+33



Погода в Украине 15 июля / Фото Укргидрометцентра