Прогноз погоды на 15 июня: Украину снова накроют грозы, лишь в нескольких областях – без осадков

14 июня 2021 , 15:39
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине во вторник, 15 июня, будет богатой на осадки и грозы. Повезет на день без дождя, по прогнозам синоптиков, только жителям Волыни и Львовской области.

На остальной территории Украины метеорологи обещают дожди и грозы – как днем, так и ночью. Порывы ветра будут достигать – 7 – 12 метров в секунду.

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Во всех областях столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется на Востоке. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях обещают +25...+27.

Немного прохладнее в ряде западных областей – +21...+23. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +22...+26.

В Киеве 15 июня дождь – как днем, так и ночью. Температуру обещают +24...+26.

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях

В части областей Украины на 15 июня объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Прикарпатье прогнозируют сильные дожди. На Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.

15 июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха ожидается +20...+ 25 градусов, на востоке до +27 градусов. Дожди и грозы охватят большинство нашей территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 15 июня

Ужгород –  + 22...+24

Львов – + 21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – + 22...+24

Черновцы – + 21...+23

Хмельницкий – + 21...+23

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 22...+24

Житомир – +24...+26

Винница – + 22...+24

Одесса – + 24...+26

Николаев – + 24...+26

Херсон – + 24...+26

Симферополь – + 22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – + 23...+25

Чернигов – + 24...+26

Сумы – + 24...+26

Полтава – + 24...+26

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 24...+26

Донецк – + 25...+27

Луганск – + 25...+27

Харьков – + 25...+27

Киев – + 23...+25

Автор: Ірина Пундор