Дожди наконец отступают: прогноз погоды на 15 октября

14 октября 2021 , 15:44
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в пятницу, 15 октября, будет сухой и солнечной. Теплее всего будет в Симферополе, где столбики термометров покажут +15...+17 градусов.

При этом самую прохладную погоду синоптики прогнозируют в северных регионах.

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В Западной Украине небо только в первой половине дня будет в плену облаков, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Погода в Восточной Украине будет почти идентичная, только местами столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, холодный.

В северных регионах будет холоднее всего – +11...+13 градусов. Утром возможен туман, который ближе к обеду развеется. Вторая половина дня будет радовать солнечной погодой. На юге же будет значительно теплее – +13...+15 градусов. А в Симферополе вплоть до +17 градусов. Осадков не прогнозируют, небо будет ясное.

В Киеве чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода опять прояснится. Без осадков, +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 15 октября

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов –  +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +11...+13
  • Сумы – +11...+13
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +12...+14


Погода в Украине 15 октября / Фото Укргидрометцентра

Автор: Альона Захарова