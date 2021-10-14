Дожди наконец отступают: прогноз погоды на 15 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 15 октября, будет сухой и солнечной. Теплее всего будет в Симферополе, где столбики термометров покажут +15...+17 градусов.
При этом самую прохладную погоду синоптики прогнозируют в северных регионах.
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В Западной Украине небо только в первой половине дня будет в плену облаков, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Погода в Восточной Украине будет почти идентичная, только местами столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, холодный.
В северных регионах будет холоднее всего – +11...+13 градусов. Утром возможен туман, который ближе к обеду развеется. Вторая половина дня будет радовать солнечной погодой. На юге же будет значительно теплее – +13...+15 градусов. А в Симферополе вплоть до +17 градусов. Осадков не прогнозируют, небо будет ясное.
В Киеве чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода опять прояснится. Без осадков, +12...+14 градусов.
Погода в городах Украины 15 октября
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +12...+14
- Черновцы – +13...+15
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +13...+15
- Херсон – +13...+15
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +11...+13
- Сумы – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +11...+13
- Киев – +12...+14