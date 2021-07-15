Прогноз погоды на 16 июля: в Украине – адская жара до +37 и дождь

Синоптики прогнозируют невероятную жару в Украине в пятницу, 16 июля. В то же время возможны локальные дожди в западных, северных, восточных областях и на Житомирщине.

Однако, масштабных осадков пока не видно. Вместе с тем в течение дня ожидается до +30...+35 градусов, а местами до +33...+37 градусов.

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Какой будет погода в Украине

Несмотря на осадки температура воздуха на западе будет колебаться от +30 до +34 градусов. Зеркальной погоды следует ожидать и в восточных регионах – +30 до +34 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют солнце и дождь. Отметки на термометрах покажут +31...+34 градуса. На юге 16 июля будет сухо, там следует ожидать +30...+34 градуса.

Кроме этого, в Киеве прогнозируют тепло и небольшие осадки. Днем температура поднимется до +32...+34 градусов.

Ослабление жары в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке сообщила, что ослабление жары в Украине следует ожидать с 20 июля.

16 июля ожидается в течение дня +30...+35 градусов, местами +33...+37 градусов. Ослабление жары – придет в Украину 20 июля!

– отметила метеоролог.

Прогноз погоды в городах Украины на 16 июля

Ужгород – 32...+34

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – 32...+34

Тернополь – 32...+34

Черновцы – 32...+34

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +31...+33

Ровно – +31...+33

Житомир – 32...+34

Винница – 32...+34

Одесса – +30...+32

Николаев – 32...+34

Херсон – 32...+34

Симферополь – 32...+34

Кропивницкий – 32...+34

Черкассы – 32...+34

Чернигов – 32...+34

Суммы – 32...+34

Полтава – +31...+33

Днепр – +33...+35

Запорожье – +31...+33

Донецк – 32...+34

Луганск – 32...+34

Харьков – +31...+33

Киев – 32...+34



Прогноз погоды на 16 июля / Данные Укргидрометцентра