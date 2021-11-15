В Украину идет похолодание и ночные морозы до -7 градусов: прогноз погоды на 16 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 16 ноября, будет холодной и морозной. Первые серьезные "минусы" будут в восточной части нашей страны. Там столбики термометров ночью покажут до -7 градусов.
Днем температура воздуха максимально прогреется лишь до +5...+7 градусов.
Важно Мокрый снег и мороз до -11: в Украину идет похолодание
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптик рассказала, что температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2...-8 градусов. А на Востоке в течение недели местами будет и до -11 градусов.
Да и днем будет не летний мед, максимально лишь 0...+5 градусов. Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около 0, днем +4...+10, на Закарпатье +7...+11 градусов,
– рассказала Наталья Диденко.
Антициклон пока удерживает сухую погоду, поэтому 16 ноября осадки маловероятны. В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5 градусов, днем будет не выше +2...+3 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западной Украине ночных морозов не будет. Но там столбики термометров уже будут показывать 0 градусов ночью и +4...+6 градусов днем. На Востоке будет значительно прохладнее – +1...+3 градуса днем и суровые -6...-8 ночью.
На Севере небо весь день будет затянуто облаками, но осадков не будет. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. На Юге будет немного теплее – +3...+5 градусов. Водителям стоит быть внимательными на дороге, ведь местами будет туман.
В Киеве утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня, погода будет ясной, без осадков. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.
Погода в городах Украины 15 ноября
Ужгород – +9...+11
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Погода в Украине 16 ноября / Данные Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
В Украину заходит похолодание! Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2...-8 градусов, на Востоке в течение недели местами до -8...-11 градусов. Да и днем будет не летний мед, максимально лишь 0...+5 градусов.
Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около нуля, днем +4...+10, на Закарпатье +7...+11 градусов. Антициклон пока удерживает сухую погоду – 16 ноября осадки маловероятны.
В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5 градусов, завтра днем будет не выше +2...+3 градусов.