Ночной мороз и местами мокрый снег с дождем: прогноз погоды на 16 ноября
Суббота, 16 ноября, в Украине пройдет почти без осадков. В то же время некоторым областям стоит ожидать мокрый снег и дождь.
Также ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 16 ноября
16 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.
В большинстве областей будет сухо. Лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман,
– добавляют синоптики.
Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный, скорость – 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а в Крыму – 1 – 6 выше нуля.
Днем столбики термометров будут показывать 3 – 8 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +5...+7
- Ужгород +3...+5
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +6...+8
- Ровно +5...+7
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +7...+9
- Николаев +7...+9
- Херсон +6...+8
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +5...+7
- Сумы +5...+7
- Полтава +4...+6
- Днепр +4...+6
- Запорожье +6...+8
- Донецк +3...+5
- Луганск +2...+4
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / Карта Укргидрометцентра