Ночной мороз и местами мокрый снег с дождем: прогноз погоды на 16 ноября

15 ноября 2024, 15:36
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Автор: София Рожик

Суббота, 16 ноября, в Украине пройдет почти без осадков. В то же время некоторым областям стоит ожидать мокрый снег и дождь.

Также ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 ноября

16 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве областей будет сухо. Лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман,
– добавляют синоптики.

Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный, скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а в Крыму – 1 – 6 выше нуля.

Днем столбики термометров будут показывать 3 – 8 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +3...+5
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +5...+7
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +4...+6
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +2...+4
  • Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / Карта Укргидрометцентра