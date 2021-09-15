Лето еще на несколько задержится в Украине: прогноз погоды на 16 сентября
Источник:24 канал
Погода в Украине 16 сентября будет сухой и иногда жаркой. Теплее всего будет на Западе, а осадков не ожидают ни в одной из областей.
Во всех областях погода будет примерно одинаковой: сухо и без дождей. Украинцы получат возможность еще несколько дней насладиться теплым солнцем.
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Погода в Украине 16 сентября
По данным Укргидрометцентра, на Западе Украины днем ожидают теплые +23...+26, ночью +8...+12. На Юге и в центральных областях будет также жарко – +22...+24, ночью – +12...+14. В восточных областях будет несколько прохладнее: днем +17...+19, ночью – +6...+8.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, самой теплой будет западная часть Украины, там ожидается +20...+25 градусов.
Прохладнее всего будет на северо-востоке. В Сумской и Харьковской областях днем ожидают прохладные +14...+18 градусов.
В Киеве, как и в регионах, будет сухо. Температура воздуха +19...+21 градуса.
Погода в городах Украины 16 сентября
Ужгород – +24...+26
Львов – +24 ...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +23...+25
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Суммы – +17 ...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 16 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко
16 сентября самой теплой будет западная часть Украины, ожидается +20+25 градусов!
Самым холодным окажется северо-восток – Сумщина, Харьковщина, +14+18 градусов.
В общем, завтра в Украине будет тепло, максимально в течение дня +16+22 градуса.
Дожди пока не решаются нарушать сентябрьскую красивую синоптическую идиллию – везде будет преобладать сухая погода.
В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 градусов.
Дождей станет больше, а тепла меньше постепенно с субботы-воскресенья.
Четверг всей бабьей силой будет держать для нас хорошую погоду)