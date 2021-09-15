Лето еще на несколько задержится в Украине: прогноз погоды на 16 сентября

Погода в Украине 16 сентября будет сухой и иногда жаркой. Теплее всего будет на Западе, а осадков не ожидают ни в одной из областей.

Во всех областях погода будет примерно одинаковой: сухо и без дождей. Украинцы получат возможность еще несколько дней насладиться теплым солнцем.

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Погода в Украине 16 сентября

По данным Укргидрометцентра, на Западе Украины днем ​​ожидают теплые +23...+26, ночью +8...+12. На Юге и в центральных областях будет также жарко – +22...+24, ночью – +12...+14. В восточных областях будет несколько прохладнее: днем ​​+17...+19, ночью – +6...+8.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, самой теплой будет западная часть Украины, там ожидается +20...+25 градусов.

Прохладнее всего будет на северо-востоке. В Сумской и Харьковской областях днем ​​ожидают прохладные +14...+18 градусов.

В Киеве, как и в регионах, будет сухо. Температура воздуха +19...+21 градуса.

Погода в городах Украины 16 сентября

Ужгород – +24...+26

Львов – +24 ...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +23...+25

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Суммы – +17 ...+19

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 16 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко

16 сентября самой теплой будет западная часть Украины, ожидается +20+25 градусов!

Самым холодным окажется северо-восток – Сумщина, Харьковщина, +14+18 градусов.

В общем, завтра в Украине будет тепло, максимально в течение дня +16+22 градуса.

Дожди пока не решаются нарушать сентябрьскую красивую синоптическую идиллию – везде будет преобладать сухая погода.

В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 градусов.

Дождей станет больше, а тепла меньше постепенно с субботы-воскресенья.

Четверг всей бабьей силой будет держать для нас хорошую погоду)