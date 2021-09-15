В усіх областях погода буде приблизно однаковою: сухо та без дощів. Українці матимуть нагоду ще на трохи насолодитися теплим сонцем.

До теми Довше літо та поява кліматичних біженців: які погодні зміни очікують на Україну

Погода в Україні 16 вересня

За даними Укргідрометцентру, на Заході України вдень очікують теплі +23...+26, вночі +8...+12. На Півдні та у центральних областях буде також спекотно – +22...+24, вночі – +12...+14. У східних областях буде дещо прохолодніше: удень +17...+19, вночі – +6...+8.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, найтеплішою буде західна частина України, там очікується +20...+25 градусів.

Найпрохолодніше буде на північному сході. На Сумщині та Харківщині вдень очікують прохолодні +14...+18 градусів.

У Києві, як і в регіонах, буде сухо. Температура повітря становитиме +19...+21 градуси.

Погода у містах України 16 вересня

Ужгород – +24...+26

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +19...+21

Вінниця – +19...+21

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +18...+20

Суми – +17...+19

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +19...+21



Прогноз погоди 16 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко

16-го вересня найтеплішою буде західна частина України, очікується +20+25 градусів!

Найпрохолоднішим виявиться північний схід - Сумщина, Харківщина, +14+18 градусів.

Загалом, завтра в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16+22 градуси.

Дощі поки що не наважуються порушувати вересневу красиву синоптичну ідилію - скрізь переважатиме суха погода.

У Києві четвер обіцяє сонце та тепло, до +19 градусів.

Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі.

Четвер усією бабиною силою триматиме для нас хорошу погоду)