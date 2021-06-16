Прогноз погоды на 17 июня: на востоке – грозы, на западе – жара

Погода в Украине в четверг, 17 июня будет колебаться в пределах +21...+28 градусов. На востоке синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквальный ветер.

На востоке и юге будет царить циклон

Циклон над Крымом и Приазовьем в четверг обусловит сложную погоду. Температура воздуха в южных областях составит +21...+24 градуса.

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Воздух на востоке прогреется до +21...+26 градусов. В то же время на северо-востоке будет теплее – +25...+27 градусов. Синоптик Наталья Диденко предупреждает жителей востока и юга о грозах, сильных дождях, шквальном ветре и граде.

На западе – без дождей

На западе и севере дожди будет блокировать антициклон с северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных районах. В Черновицкую область и южные районы Киевщины доберутся локальные осадки,

– рассказала Диденко.

В Киеве в течение дня будет жарко – +26...+28 градусов. Дождей не прогнозируют, только – солнце.

Погода в городах Украины 17 июня:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +24...+26

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 17 июня / Карта Укргидрометцентра