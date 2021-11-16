Солнечно и морозно: прогноз погоды на 17 ноября

Погода в Украине в среду, 17 ноября, будет солнечной. Днем температура прогреется до +3...+9 градусов. Ночью местами будет мороз до -8 градусов.

Осадков на всей территории Украины не прогнозируют. Однако погода будет влажной, возможны сильные туманы.

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Прогноз погоды в регионах 17 ноября

На Западе страны температура прогреется до + 6...+8 градусов. Исключение составляет только Тернопольская область – там синоптики прогнозируют +3...+5 градусов. Ночью же морозы будут колебаться от 0 до -5 градусов. Подобная погода будет также в других регионах. Холоднее всего в восточных областях – ночью ориентировочно -2...-8 градусов и до +3...+7 градусов.

В Киеве в среду (речь идет о 17 ноября – 24 канале) будет холодно, ночью до -5 градусов, днем около +3 градусов. Осадки в столице маловероятны,

– написала Диденко.

Синоптик также добавила, что воздух будет холодный и морозный. Она пояснила, что в Украине наблюдается холодный антициклон.

"Туманы продемонстрируют двойную капризность – будут снижать видимость для водителей и пешеходов и могут своей сыростью быть некомфортными для аллергиков и людей с бронхо-легочными недугами", – написала Диденко.

Погода в городах Украины 17 ноября

Ужгород – + 6...+8

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +3...+5

Черновцы – + 6...+8

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 6...+8

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 4...+6

Херсон – + 5...+7

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – + 2...+4



Погода в Украине 17 ноября / данные Укргидрометцентра