В Украине будет солнечно и сухо, однако туманно: прогноз погоды на 17 октября

Погода в Украине в воскресенье, 17 октября, будет солнечной и сухой в большинстве областей, осадки возможны только на юге. Столбики термометров достигнут от +8 до +15 градусов. В то же время утром и днем возможны туманы.

Украинцев продолжает радовать сухая и теплая осенняя погода. Солнечно будет почти во всех регионах.

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Прогноз погоды в регионах

Сухой день синоптики прогнозируют во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Крыма – там возможны небольшие осадки.

На Западе и Севере столбики термометров достигнут в среднем +9...+11 градусов, в Центре и на Востоке будет немного теплее – +10...+12 градусов. Однако самую высокую температуру ожидают на юге – +13...+15 градусов.

Кроме того, в большинстве западных, Черниговской и Сумской областях будет густой туман, видимость составит 200 – 500 метров.

В Киеве прогнозируют сухой и солнечный день, воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины 17 октября

Ужгород – +11...+13

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9 .. +11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +10...+12



Погода в Украине 17 октября / Фото Укргидрометцентра