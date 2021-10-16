В Украине будет солнечно и сухо, однако туманно: прогноз погоды на 17 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 17 октября, будет солнечной и сухой в большинстве областей, осадки возможны только на юге. Столбики термометров достигнут от +8 до +15 градусов. В то же время утром и днем возможны туманы.
Украинцев продолжает радовать сухая и теплая осенняя погода. Солнечно будет почти во всех регионах.
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Прогноз погоды в регионах
Сухой день синоптики прогнозируют во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Крыма – там возможны небольшие осадки.
На Западе и Севере столбики термометров достигнут в среднем +9...+11 градусов, в Центре и на Востоке будет немного теплее – +10...+12 градусов. Однако самую высокую температуру ожидают на юге – +13...+15 градусов.
Кроме того, в большинстве западных, Черниговской и Сумской областях будет густой туман, видимость составит 200 – 500 метров.
В Киеве прогнозируют сухой и солнечный день, воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Погода в городах Украины 17 октября
Ужгород – +11...+13
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9 .. +11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +8...+10
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +10...+12