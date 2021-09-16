Пол Украины окажется в плену гроз: прогноз погоды на 17 сентября

Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, будет пасмурной и дождливой. Западные, а также часть центральных и северных регионов накроют грозы и ливни.

Несмотря на большое количество осадков, температура воздуха будет теплой. Максимально столбики термометров покажут +25 градусов.

Важно В Украину еще вернется потепление и +20 градусов

Всю Западную Украину в течение 17 сентября будут заливать дожди и грозы. Синоптики прогнозируют непогоду и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+ 21 градус. Зато восточным регионам не грозит большое количество осадков. Там будет сухо и тепло, с температурой +20...+22 градуса.

На севере будет несколько прохладнее – +15...+17 градусов. Часть областей оказалась в плену непогоды. Поэтому, советуем не забыть дома зонтики. На юге Украины продлится лето. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков не прогнозируют.

В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером ожидают дождь.

Погода в городах Украины 17 сентября

Ужгород – +18...+20

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +19...+21

Житомир – +18...+20

Винница – + 20...+22

Одесса – + 22...+24

Николаев – + 24...+26

Херсон – + 23...+25

Симферополь – + 22...+24

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +18...+20

Днепр – + 22...+24

Запорожье – + 22...+24

Донецк – + 21...+23

Луганск – + 20...+22

Харьков – + 20...+22

Киев – +18...+20

​Прогноз погоды на 17 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером будет идти дождь.