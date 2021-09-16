Пол Украины окажется в плену гроз: прогноз погоды на 17 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, будет пасмурной и дождливой. Западные, а также часть центральных и северных регионов накроют грозы и ливни.
Несмотря на большое количество осадков, температура воздуха будет теплой. Максимально столбики термометров покажут +25 градусов.
Важно В Украину еще вернется потепление и +20 градусов
Всю Западную Украину в течение 17 сентября будут заливать дожди и грозы. Синоптики прогнозируют непогоду и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+ 21 градус. Зато восточным регионам не грозит большое количество осадков. Там будет сухо и тепло, с температурой +20...+22 градуса.
На севере будет несколько прохладнее – +15...+17 градусов. Часть областей оказалась в плену непогоды. Поэтому, советуем не забыть дома зонтики. На юге Украины продлится лето. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков не прогнозируют.
В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером ожидают дождь.
Погода в городах Украины 17 сентября
Ужгород – +18...+20
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровно – +19...+21
Житомир – +18...+20
Винница – + 20...+22
Одесса – + 22...+24
Николаев – + 24...+26
Херсон – + 23...+25
Симферополь – + 22...+24
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +18...+20
Днепр – + 22...+24
Запорожье – + 22...+24
Донецк – + 21...+23
Луганск – + 20...+22
Харьков – + 20...+22
Киев – +18...+20
Прогноз погоды на 17 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра
В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером будет идти дождь.