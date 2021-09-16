Попри велику кількість опадів, температура повітря буде теплою. Максимально стовпчики термометрів покажуть +25 градусів.

Важливо В Україну ще повернеться потепління та +20 градусів

Всю Західну Україну протягом 17 вересня заливатимуть дощі та грози. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря складатиме +19...+21 градус. Натомість східним регіонам не загрожує велика кількість опадів. Там буде сухо та тепло, з температурою +20...+22 градуси.

На півночі буде дещо прохолодніше – +15...+17 градусів. Частина областей опинитися у полоні негоди. Тож, радимо не забути вдома парасольки. На півдні України триватиме літо. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. Опадів не прогнозують.

Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері очікують дощ.

Погода у містах України 17 вересня

Ужгород – +18...+20

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +17...+19

Рівне – +19...+21

Житомир – +18...+20

Вінниця – +20...+22

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +18...+20

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22

Київ – +18...+20



​Прогноз погоди на 17 вересня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері буде йти дощ.