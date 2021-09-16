Попри велику кількість опадів, температура повітря буде теплою. Максимально стовпчики термометрів покажуть +25 градусів.
Важливо В Україну ще повернеться потепління та +20 градусів
Всю Західну Україну протягом 17 вересня заливатимуть дощі та грози. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря складатиме +19...+21 градус. Натомість східним регіонам не загрожує велика кількість опадів. Там буде сухо та тепло, з температурою +20...+22 градуси.
На півночі буде дещо прохолодніше – +15...+17 градусів. Частина областей опинитися у полоні негоди. Тож, радимо не забути вдома парасольки. На півдні України триватиме літо. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. Опадів не прогнозують.
Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері очікують дощ.
Погода у містах України 17 вересня
Ужгород – +18...+20
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +17...+19
Рівне – +19...+21
Житомир – +18...+20
Вінниця – +20...+22
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +18...+20
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +20...+22
Харків – +20...+22
Київ – +18...+20
Прогноз погоди на 17 вересня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру
Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері буде йти дощ.