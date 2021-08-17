В Украине станет холоднее, а грозы охватят большинство регионов: прогноз погоды на 18 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 18 августа, будет довольно прохладной. Большинство регионов охватят дожди с грозами, а высокая температура воздуха будет держаться только на Юге, Востоке и части Центра.
Солнечно и сухо будет в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Такую же погоду прогнозируют в западных областях, кроме Буковины и Закарпатья.
Кстати Значительную часть Украины накроют грозы, град и шквалы – объявили штормовое предупреждение
Правда, на Западе температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+23 градусов.
Ожидаются грозы
На значительной части территории Украины 18 августа будут лить дожди с грозами. Это касается северных, центральных и южных областей. На Севере будет прохладно – + 21...+ 23 градуса, а ближе к югу и Центру синоптики обещают более теплую погоду. Там столбики термометров будут достигать и +30 градусов.
Кроме того, синоптики предупреждают о шквалах. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в среду жара действительно "начнет уходить". На ее замену придет свежий воздух вместе с дождями. Хотя она добавила, что в восточных областях "высокие свирепые Градусы будут держаться дольше всего".
Какая погода будет в Киеве
В столице ночью и днем прогнозируют дожди. Также Киев накроют грозы, а температура воздуха составит +21...+23 градуса.
Погода в городах Украины на 18 августа
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – + 20...+22
Черновцы – + 21...+23
Хмельницкий – + 21...+23
Луцк – + 20...+22
Ровно – +19...+21
Житомир – + 22...+24
Винница – + 22...+24
Одесса – + 28...+30
Николаев – + 30...+32
Херсон – + 30...+32
Симферополь – + 28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – + 28...+30
Чернигов – + 22...+24
Сумы – + 22...+24
Полтава – + 29...+31
Днепр – + 30...+32
Запорожье – + 29...+31
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 32...+34
Харьков – + 31...+33
Киев – + 21...+24
Погода в Украине / Фото Укргидрометцентра