В Украине станет холоднее, а грозы охватят большинство регионов: прогноз погоды на 18 августа

Погода в Украине в среду, 18 августа, будет довольно прохладной. Большинство регионов охватят дожди с грозами, а высокая температура воздуха будет держаться только на Юге, Востоке и части Центра.

Солнечно и сухо будет в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Такую же погоду прогнозируют в западных областях, кроме Буковины и Закарпатья.

Кстати Значительную часть Украины накроют грозы, град и шквалы – объявили штормовое предупреждение

Правда, на Западе температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+23 градусов.

Ожидаются грозы

На значительной части территории Украины 18 августа будут лить дожди с грозами. Это касается северных, центральных и южных областей. На Севере будет прохладно – + 21...+ 23 градуса, а ближе к югу и Центру синоптики обещают более теплую погоду. Там столбики термометров будут достигать и +30 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают о шквалах. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в среду жара действительно "начнет уходить". На ее замену придет свежий воздух вместе с дождями. Хотя она добавила, что в восточных областях "высокие свирепые Градусы будут держаться дольше всего".

Какая погода будет в Киеве

В столице ночью и днем прогнозируют дожди. Также Киев накроют грозы, а температура воздуха составит +21...+23 градуса.

Погода в городах Украины на 18 августа

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – + 20...+22

Черновцы – + 21...+23

Хмельницкий – + 21...+23

Луцк – + 20...+22

Ровно – +19...+21

Житомир – + 22...+24

Винница – + 22...+24

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 30...+32

Херсон – + 30...+32

Симферополь – + 28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – + 28...+30

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 22...+24

Полтава – + 29...+31

Днепр – + 30...+32

Запорожье – + 29...+31

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 32...+34

Харьков – + 31...+33

Киев – + 21...+24



Погода в Украине / Фото Укргидрометцентра