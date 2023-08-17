Шквальная жара, но дождь также будет: погода в Украине 18 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 18 августа, будет жаркой в большинстве регионов. Поэтому в определенных областях объявлена повышенная пожарная опасность. Также не обойдется кое-где без дождя.
Летняя жара часто является причиной невозможности выйти из дома. В частности, синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности на некоторых территориях Украины 18 августа.
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Прогноз по регионам
Собственно, наиболее следует быть осмотрительными жителям Запада. Во всех областях этого региона, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей, объявлена повышенная пожарная опасность.
Вместе с тем в этой части нашего государства кое-где будет дождь, а именно – на Львовщине, Ивано-Франковской, Закарпатье и Черновицкой области.
Опасаться высоких температур и пожаров следует также жителям Центра и частично Юга – Одесской области и Крыма. Хотя ожидается переменная облачность, однако без головного убора лучше на улицу не выходить.
В то же время на Севера да Востоке будет благоприятна метеорологическая ситуация. Не стоит надеяться на дождь в этих регионах.
Ветер будет северо-восточный, восточный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов по Цельсию, а днем – от 28 до 33 градусов, в южной части – до 35 градусов.
– пишут в Укргидрометцентре.
Отдельно о погоде в столице. В Киеве и области объявлена повышенная пожарная опасность. Температура иногда может достигать 32 градусов по Цельсию.
Пожарная опасность 18 августа / Карта Укргидрометцентра
Температура по Украине
- Киев – +30...+32
- Ужгород – +30...+32
- Львов – +30...+32
- Ивано-Франковск – +30...+32
- Тернополь – +30...+32
- Черновцы – +29...+31
- Хмельницкий – +30...+32
- Луцк – +30...+32
- Ровно – +30...+32
- Житомир – +30...+32
- Винница – +31...+33
- Одесса – +31...+33
- Николаев – +33...+35
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +32...+34
- Кропивницкий – +30...+32
- Черкассы – +29...+31
- Чернигов – +30...+32
- Сумы – +29...+31
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +30...+32
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +28...+30
- Луганск – +29...+31
- Харьков – +30...+32
Температура в областных центрах 18 августа / Карта Укргидрометцентра