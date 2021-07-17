Прогноз погоды на 18 июля: жара еще не отступит, однако станет свежее

Погода в Украине в воскресенье, 18 июля, будет все еще жаркой. В большинстве регионов отметка термометра будет переваливать за +30. Правда, на западе будет свежее. Кроме того, во многих областях возможны грозы.

Так, дожди с грозами могут охватить западные, северные и часть центральных областей.

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Хотя синоптик Наталья Диденко утверждает, что существенных осадков в воскресенье не будет.

Жара еще будет держаться

Преимущественно температура воздуха в Украине будет +30...+35. Однако прохладнее будет в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – +29...+31. Поскольку дальше будет немного холоднее, Диденко советует насладиться горячим воздухом.

Прыгать "бомбочкой" в бассейны, пруды и реки, ловить дополнительные веснушки на носу, щеголять белым узорчатым зонтиком, минимумом одежды и максимумом солнцезащитного крема,

– написала синоптик.

Кстати, порывы ветра достигнут 5 – 10 метров за секунду.

Какая погода будет в Киеве

В столице жара достигнет + 32...+34 градусов. Наиболее вероятно, что дождей в Киеве в воскресенье не будет.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 18 июля:

Ужгород – +30...+32 Львов – +28...+30 Ивано-Франковск – +29...+31 Тернополь – +31...+33 Черновцы – +30...+32 Хмельницкий – +31...+33 Луцк – +29...+31 Ровно – +30...+32 Житомир – +32...+34 Винница – +31..+33 Одесса – +32...+34 Николаев – +33...+35 Херсон – +33...+35 Симферополь – +33...+35 Кропивницкий – +31...+33 Черкассы – +31...+33 Чернигов – +29...+31 Сумы – +30...+32 Полтава – +31...+33 Днепр – +33...+35 Запорожье – +33...+35 Донецк – +32...+34 Луганск – +34...+36 Харьков – +32...+34 Киев – +32...+34

С понедельника, 19 июля, в Украину придет похолодание. Температура воздуха в некоторых регионах опустится даже до +23 градусов.



Погода в Украине 18 июля / Карта Укргидрометцентра