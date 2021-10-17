Солнечно, но прохладно: прогноз погоды на 18 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Україні у понеділок 18 жовтня, у більшості областей буде сухою, однак прохолодною. На стовпчиках термометрів максимальною температурою буде 16 градусів.
Незначительные дожди возможны лишь на севере страны. Также в некоторых областях ожидают заморозки.
Обратите внимание Юго-западный ветер и минусовая температура: фото утренних заснеженных Карпат
Погода в регионах
На Западе и в Центре по всем областям температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. Кроме того, в Волынской и Ровненской областях днем возможны мелкие дожди. В Черновицкой области ночью столбики термометра опустятся до 0 градусов.
В северных областях возможен дождь, а температура воздуха так же будет в пределах +10...+12 градусов. На Востоке и Юге будет несколько теплее и сухо. Осадков в этих областях синоптики не предвидят.
В столице также будет прохладно. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+11 градусов. Кроме того, днем возможны дожди.
Погода в городах Украины 18 октября
Ужгород – +10...+12
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10..+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – + 14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – + 13...+15
Симферополь – + 13...+15
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – + 10...+12
Запорожье – + 13...+15
Донецк – + 12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – + 9...+10
Погода в Украине на 18 октября / Карта Укргидрометцентра