Солнечно, но прохладно: прогноз погоды на 18 октября

Погода в Україні у понеділок 18 жовтня, у більшості областей буде сухою, однак прохолодною. На стовпчиках термометрів максимальною температурою буде 16 градусів.

Незначительные дожди возможны лишь на севере страны. Также в некоторых областях ожидают заморозки.

Обратите внимание Юго-западный ветер и минусовая температура: фото утренних заснеженных Карпат

Погода в регионах

На Западе и в Центре по всем областям температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. Кроме того, в Волынской и Ровненской областях днем возможны мелкие дожди. В Черновицкой области ночью столбики термометра опустятся до 0 градусов.

В северных областях возможен дождь, а температура воздуха так же будет в пределах +10...+12 градусов. На Востоке и Юге будет несколько теплее и сухо. Осадков в этих областях синоптики не предвидят.

В столице также будет прохладно. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+11 градусов. Кроме того, днем возможны дожди.

Погода в городах Украины 18 октября

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10..+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – + 14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – + 13...+15

Симферополь – + 13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – + 10...+12

Запорожье – + 13...+15

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – + 9...+10



Погода в Украине на 18 октября / Карта Укргидрометцентра