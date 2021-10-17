Незначні дощі можливі лише на півночі країни. Також у деяких областях очікують заморозки.

Зверніть увагу Південно-західний вітер і мінусова температура: фото ранкових засніжених Карпат

Погода в регіонах

На Заході та в Центрі по всіх областях температура повітря вдень становитиме +10...+12 градусів. Окрім того, у Волинській та Рівненській областях вдень можливі дрібні дощі. У Чернівецькі області вночі стовпчики термометра опустяться до 0 градусів.

У північних областях можливий дощ, а температура повітря так само буде в межах +10...+12 градусів. На Сході та Півдні буде дещо тепліше та сухо. Опадів у цих областях синоптики не передбачають.

У столиці також буде прохолодно. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+11 градусів. Крім того, вдень можливі дощі.

Погода у містах України 18 жовтня

Ужгород – +10...+12

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10..+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +10...+12

Київ – +9...+10



Погода в Україні на 18 жовтня / Карта Укргідрометцентру