Незначні дощі можливі лише на півночі країни. Також у деяких областях очікують заморозки.
Зверніть увагу Південно-західний вітер і мінусова температура: фото ранкових засніжених Карпат
Погода в регіонах
На Заході та в Центрі по всіх областях температура повітря вдень становитиме +10...+12 градусів. Окрім того, у Волинській та Рівненській областях вдень можливі дрібні дощі. У Чернівецькі області вночі стовпчики термометра опустяться до 0 градусів.
У північних областях можливий дощ, а температура повітря так само буде в межах +10...+12 градусів. На Сході та Півдні буде дещо тепліше та сухо. Опадів у цих областях синоптики не передбачають.
У столиці також буде прохолодно. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+11 градусів. Крім того, вдень можливі дощі.
Погода у містах України 18 жовтня
Ужгород – +10...+12
Львів – +10...+12
Тернопіль – +10..+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +10...+12
Київ – +9...+10
Погода в Україні на 18 жовтня / Карта Укргідрометцентру