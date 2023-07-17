Грозы и шквальный ветер: в ГСЧС объявили штормовое предупреждение

В части Украины 18 июля разыграется настоящая непогода. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях будут грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели рассказали, чего ждать украинцам.

К теме Грозовые дожди снова накроют часть областей: где и сколько еще будут осадки

ГСЧС объявила штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях, в частности, грозы будут:

до конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях,

утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока.

В свою очередь, днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях грозы местами будет сопровождать шквальный ветер скоростью 15 – 20 метров в секунду.

И уровень опасности, желтый. Будьте осторожны!

– отметили в ГСЧС.



ГСЧС предупредила о грозах и шквалах 18 июля / Фото ГСЧС Украины

Заметим, что поздним вечером 17 июля Львов накрыла мощная гроза. По городу пронесся ливень. Также было очень громко из-за грома, который моментами напоминал звуки взрывов. Кроме того, очевидцы снимали молнии, грозно разрывающие небо над городом.

Стоит прочесть Дожди зальют буквально всю Украину: ждать ли солнечных выходных

Как действовать во время грозы: советы экспертов

Если гроза застала вас дома, то следует закрыть двери и окна.

Не следует парковать автомобили у деревьев и высоких конструкций, ведь шквальный ветер может их свалить.

На улице не стоит прятаться под высокие деревья, особенно одинокие. Также нужно находиться подальше от металлических конструкций, фонарей и опор электропередач, так как они тоже могут упасть.

Если грозу сопровождает штормовой ветер, необходимо спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

При нахождении на открытой местности важно, чтобы с землей было как можно меньше точек соприкосновения.



Советы, как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала