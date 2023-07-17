Грозы и шквальный ветер: в ГСЧС объявили штормовое предупреждение
Источник:ГСЧС Украины
В части Украины 18 июля разыграется настоящая непогода. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях будут грозы и шквальный ветер.
Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели рассказали, чего ждать украинцам.
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ГСЧС объявила штормовое предупреждение
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях, в частности, грозы будут:
- до конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях,
- утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока.
В свою очередь, днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях грозы местами будет сопровождать шквальный ветер скоростью 15 – 20 метров в секунду.
И уровень опасности, желтый. Будьте осторожны!
– отметили в ГСЧС.
ГСЧС предупредила о грозах и шквалах 18 июля / Фото ГСЧС Украины
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Как действовать во время грозы: советы экспертов
- Если гроза застала вас дома, то следует закрыть двери и окна.
- Не следует парковать автомобили у деревьев и высоких конструкций, ведь шквальный ветер может их свалить.
- На улице не стоит прятаться под высокие деревья, особенно одинокие. Также нужно находиться подальше от металлических конструкций, фонарей и опор электропередач, так как они тоже могут упасть.
- Если грозу сопровождает штормовой ветер, необходимо спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.
- При нахождении на открытой местности важно, чтобы с землей было как можно меньше точек соприкосновения.