Прогноз погоды на 19 июня: в Украине обещают до +30, однако дожди не утихнут

Погода в Украине в субботу, 19 июня, будет жаркой и дождливой. Ливни синоптики прогнозируют в западных, южных и центральных регионах страны.

Сухо будет на Севере и Востоке. Кроме того, там прогнозируют самую сильную жару. Настоящими летними рекордсменками станут Донецкая и Луганская область. Температура воздуха там прогреется до +30 градусов.

Заметьте Жара и местами дожди: какой будет погода в Украине на Троицу

Средняя дневная температура в Украине составит +27...+29 градусов. Холоднее всего будет в Одессе, Ивано-Франковске и Тернополе. Там прогнозируют от +24 до +27 градусов.

В Киеве синоптики обещают +27...+29. Жители украинской столицы смогут насладиться сухой и солнечной погодой.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 19-го июня в Украине будет жарко. "Свежую" погоду обещают на юго-западе.

Дожди в субботу пройдут в западных областях, с обеда осадки продвинутся дальше, в восточном направлении.

Дожди будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями, шквалом и даже градом,

– подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 18 июня:

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +25...+27

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +27...+29