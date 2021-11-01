Дожди и возможные заморозки: прогноз погоды на 2 ноября.

Погода в Украине 2 ноября будет отличаться в зависимости от региона. Почти все области, кроме западных, накроют дожди. В то же время там, где осадков не будет, возможны заморозки.

Столбики термометра по всей Украине будут колебаться от +6...+16 градусов. Холоднее всего днем ​​будет в столице.

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Прогноз погоды в регионах

В северных областях Украины осадки прогнозируются на весь день. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+11 градусов. Такой же будет ситуация в Центре, на Востоке и на Севере, однако там будет теплее.

На Западе Украины погода будет теплой и сухой. Столбики термометра будут колебаться в пределах +10...+13 градусов. Ночью в некоторых областях температура опустится до +1...+3 градусов, а в Закарпатье – до -1...+1.

В Киеве будет прохладнее. Кроме осадков, которые синоптики прогнозируют на весь день, ночью в столице возможны заморозки до -1 градуса.

Погода в городах Украины

Ужгород – +10...+12

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +8...+10

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +6...+11

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / Карта Укргидрометцентра.