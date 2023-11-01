Похолодание на Юге, дожди на Востоке и Севере: прогноз погоды в Украине на 2 ноября

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет переменной в большинстве регионов. Также в определенных областях будет дождь, о чем предупреждают синоптики.

Последний месяц осени всегда приносит с собой осадки и прохладу. Однако на большей части Украины 2 ноября будет сухо – осадки исключительно будут в северных и восточных областях.

Смотрите также Дожди и похолодание: какой погоды ждать украинцам в первые дни ноября

Прогноз по регионам

Начнем со Запада Украины. Температура в соответствующих регионах будет умеренной, как на это время года, – от 12 до 14 градусов по Цельсию. Дождя не прогнозируют.

В Центре метеорологическая ситуация будет похожа на западную, кроме Полтавщины. Жителям этого региона следует позаботиться о наличии зонта при себе.

А вот на Юге будет теплее всего – температура кое-где будет достигать отметки в 19 градусов на термометрах. Хотя будет гораздо холоднее, чем за день до того – то есть 1 ноября.

На Севере, в Сумской и Черниговской областях, в Укргидрометцентре прогнозируют осадки. Также на Харьковщине, Донецкой, Луганщине, Запорожье и Днепропетровщине – то есть Востоке – будет дождь. Температура не будет приятна.

Ветер будет северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В Карпатах ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем от 7 до 12 градусов тепла,

– сообщают синоптики.

В Киеве переменная облачность, без дождя. Кроме того, ветер западный с переходом на юго-восточный с такой скоростью, как и в других областях нашего государства.

Температура в городах

Киев +12...+14

Ужгород +13...+15

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +12...+14

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +12...+14

Луцк +13...+15

Ровно +12...+14

Житомир +12...+14

Винница +14...+16

Одесса +13...+15

Николаев +15...+17

Херсон +15...+17

Симферополь +16...+18

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +13...+15

Чернигов +9...+11

Сумы +8...+10

Полтава +12...+14

Днепр +12...+14

Запорожье +15...+17

Донецк +11...+13

Луганск +11...+13

Харьков +11...+13



Какая будет температура по Украине 2 ноября / Карта Укргидрометцентра