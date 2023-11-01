Похолодание на Юге, дожди на Востоке и Севере: прогноз погоды в Украине на 2 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет переменной в большинстве регионов. Также в определенных областях будет дождь, о чем предупреждают синоптики.
Последний месяц осени всегда приносит с собой осадки и прохладу. Однако на большей части Украины 2 ноября будет сухо – осадки исключительно будут в северных и восточных областях.
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Прогноз по регионам
Начнем со Запада Украины. Температура в соответствующих регионах будет умеренной, как на это время года, – от 12 до 14 градусов по Цельсию. Дождя не прогнозируют.
В Центре метеорологическая ситуация будет похожа на западную, кроме Полтавщины. Жителям этого региона следует позаботиться о наличии зонта при себе.
А вот на Юге будет теплее всего – температура кое-где будет достигать отметки в 19 градусов на термометрах. Хотя будет гораздо холоднее, чем за день до того – то есть 1 ноября.
На Севере, в Сумской и Черниговской областях, в Укргидрометцентре прогнозируют осадки. Также на Харьковщине, Донецкой, Луганщине, Запорожье и Днепропетровщине – то есть Востоке – будет дождь. Температура не будет приятна.
Ветер будет северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В Карпатах ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем от 7 до 12 градусов тепла,
– сообщают синоптики.
В Киеве переменная облачность, без дождя. Кроме того, ветер западный с переходом на юго-восточный с такой скоростью, как и в других областях нашего государства.
Температура в городах
- Киев +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +13...+15
- Ровно +12...+14
- Житомир +12...+14
- Винница +14...+16
- Одесса +13...+15
- Николаев +15...+17
- Херсон +15...+17
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +9...+11
- Сумы +8...+10
- Полтава +12...+14
- Днепр +12...+14
- Запорожье +15...+17
- Донецк +11...+13
- Луганск +11...+13
- Харьков +11...+13
Какая будет температура по Украине 2 ноября / Карта Укргидрометцентра