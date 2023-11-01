Похолодание на Юге, дожди на Востоке и Севере: прогноз погоды в Украине на 2 ноября

1 ноября 2023, 14:34
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет переменной в большинстве регионов. Также в определенных областях будет дождь, о чем предупреждают синоптики.

Последний месяц осени всегда приносит с собой осадки и прохладу. Однако на большей части Украины 2 ноября будет сухо – осадки исключительно будут в северных и восточных областях.

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Прогноз по регионам

Начнем со Запада Украины. Температура в соответствующих регионах будет умеренной, как на это время года, – от 12 до 14 градусов по Цельсию. Дождя не прогнозируют.

В Центре метеорологическая ситуация будет похожа на западную, кроме Полтавщины. Жителям этого региона следует позаботиться о наличии зонта при себе.

А вот на Юге будет теплее всего – температура кое-где будет достигать отметки в 19 градусов на термометрах. Хотя будет гораздо холоднее, чем за день до того – то есть 1 ноября.

На Севере, в Сумской и Черниговской областях, в Укргидрометцентре прогнозируют осадки. Также на Харьковщине, Донецкой, Луганщине, Запорожье и Днепропетровщине – то есть Востоке – будет дождь. Температура не будет приятна.

Ветер будет северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В Карпатах ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем от 7 до 12 градусов тепла,
– сообщают синоптики.

В Киеве переменная облачность, без дождя. Кроме того, ветер западный с переходом на юго-восточный с такой скоростью, как и в других областях нашего государства.

Температура в городах

  • Киев +12...+14
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +13...+15
  • Ивано-Франковск +12...+14
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +13...+15
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +13...+15
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Винница +14...+16
  • Одесса +13...+15
  • Николаев +15...+17
  • Херсон +15...+17
  • Симферополь +16...+18
  • Кропивницкий +13...+15
  • Черкассы +13...+15
  • Чернигов +9...+11
  • Сумы +8...+10
  • Полтава +12...+14
  • Днепр +12...+14
  • Запорожье +15...+17
  • Донецк +11...+13
  • Луганск +11...+13
  • Харьков +11...+13


Какая будет температура по Украине 2 ноября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак