Будут ли похолодание и осадки: какую погоду ожидать в понедельник, 2 сентября

Первая рабочая неделя осени начнется с высоких температур. По всей Украине будет удерживаться жаркая погода. Только на юго-востоке ожидаются дожди.

Лето ушло, однако оставило после себя аномально высокие показатели термометра. Синоптики предупреждают, что в течение первой недели сентября по всей Украине, кроме Одесской области и Крыма, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Опять те же +30

В понедельник, 2 сентября, средняя температура днем составит 28 – 30 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 21 – 19 градусов тепла.

Можно сказать, что во всех областях погода будет одинаковой. Немного жарче будет на востоке и юге. Там на термометре будут виднеться показатели от 30 до 33 градусов. В других регионах температура будет колебаться от 28 до 31.

Где будут дожди

В то же время именно в южных и восточных регионах ожидаются грозы. Заливать будет Херсонщину, Крым, Донецкую область, Луганскую, Днепропетровскую и Запорожскую.

Какая погода в областных центрах

Киев +28...+30

Ужгород +29...+31

Львов +28...+30

Ивано-Франковск +28...+30

Тернополь +28...+30

Черновцы +29...+31

Хмельницкий +28...+30

Луцк +29...+31

Ровно +28...+30

Житомир +29...+31

Винница +29...+31

Одесса +28...+30

Николаев +30...+32

Херсон +30...+32

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +29...+31

Чернигов +29...+31

Сумы +28...+30

Полтава +29...+31

Днепр +30...+32

Запорожье +29...+31

Донецк +31...+33

Луганск +30...+32

Харьков +30...+32

Прогноз погоды на 2 сентября / Скриншот Укргидрометцентр