Жара отступает, а часть регионов окажется в плену гроз: прогноз погоды на 20 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 20 августа, будет облачной с небольшим количеством осадков в отдельных регионах. Дожди с градом накроют восток и часть южных областей.
В целом температура воздуха будет комфортной – +25...+27 градусов. И только кое-где столбики термометров будут подниматься до +30 градусов.
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Осадки в западных областях будут маловероятны. В то же время небо весь день будет в плену облаков. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Зато восток будет страдать от ливней и гроз. Кроме того, там прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +28...+30 градусов.
На севере будет сухо и тепло. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, но осадки не прогнозируют. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Часть южных областей тоже будет в плену непогоды. Грозовые тучи обойдут только Одесщину и Николаевщину. Там следует ждать +25...+27 градусов.
В Киеве ясное небо будет только утром, остальной день будет облачным. В то же время осадков в столице не будет. Воздух там прогреется до +25...+27 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как рассказала синоптик, 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны.
В центре, на юге, севере 20 августа будет усиливаться ветер. Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, на Западе предполагается +21...+26 градусов, в восточных областях – +25...+30 градусов,
– написала Наталья Диденко.
Над Украиной бушует циклон Фридолин / Фото из фейсбука Натальи Диденко
Прогноз погоды в городах Украины 20 августа
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +25...+27
Какой будет погода 20 августа / Фото Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Уточненные прогностические модели говорят нам о том, что 24 августа в Киеве ожидается дождь и гроза. Ночью и утром осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером к столице подвинется атмосферный фронт, который и обусловит периодические грозовые дожди.
Крайне это важно, так как множество маленьких и больших мероприятий планируется на День Независимости. Дождь предполагается 24 августа на Западе и Севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода.
Но возвращаемся к ближайшим суткам. 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны. В центре, на юге, севере завтра будет усиливаться ветер.
Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24...+ 28 градусов, на Западе предполагается +21...+26 градусов, в восточных областях +25...+30 градусов. В Киеве завтра, 20 августа, дожди маловероятны, в течение дня ожидается около +25 градусов.