Почти всю Украину накроют грозы, град и шквалы: где и когда ожидается непогода

Непогода в виде сильных дождей и ветра затронет почти всю территорию Украины. Синоптики рассказали, к чему украинцам стоит подготовиться.

Укргидрометцентр предупреждает , что в понедельник, 20 июля, на территории Украины будут наблюдаться опасные природные явления.

Где пройдут сильные дожди?

По прогнозу синоптиков, днем в Украине пройдут грозы, возможны также град и порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Осадки ожидаются в западных, центральных, северных, а также Одесской и Николаевской областях. Исключение – регионы на востоке и юго-востоке.

Таким образом, ливней и сильного ветра не будет в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Какие регионы накроет непогода / Фото Укргидрометцентра

Обратите внимание! Непогода может затруднить работу энергетиков, коммунальных и строительных служб, а также вызвать проблемы на дорогах.

Какая будет температура воздуха 20 июля?

По словам специалистов, ночью в Украине температура воздуха будет держаться на уровне 16 – 21 градуса. Днем воздух прогреется до 25 – 30 градусов тепла. Немного жарче будет на юге и востоке страны – там столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла. Немного более прохладная погода ожидается в западных областях. Там температура воздуха составит 22 – 27 градусов тепла.

Какая погода будет на следующей неделе?

По прогнозу синоптика Ивана Семилита, 21 июля дожди ожидаются в центральных областях, а 22 июля они сместятся на север, юг и восток страны.

В этот период ночью будет 14 – 20 градусов, днем – 24 – 30 градусов. На юго-востоке жара усилится до 34 градусов.

В то же время на западе и севере будет прохладнее: ночью 10 – 16, днем 19 – 25.

23 июля в большинстве областей еще возможны кратковременные дожди с грозами.

После этого, ориентировочно до 27 июля, в Украине будет преобладать сухая погода. В конце следующей недели температура немного снизится. Днем она составит 21 – 28 градусов. Только на юго-востоке воздух прогреется до 32 градусов.