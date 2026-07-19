О погоде на следующей неделе в комментарии 24 Канала рассказал заместитель начальника отдела коммуникаций Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Каков прогноз погоды?

Атмосферный фронт, пришедший с запада, 20 июля будет постепенно терять свою активность. Однако в большинстве областей еще ожидаются кратковременные дожди с грозами.

По словам синоптика, 21 июля кратковременные дожди ожидаются в центральных областях, а 22 июля зона осадков переместится в северные, южные и восточные регионы.

В этот период температура воздуха составит +14…+20 градусов ночью и +24…+30 градусов днем. На юго-востоке страны столбики термометров достигнут +34 градусов. В то же время в западных и северных областях будет несколько прохладнее – ночью в пределах +10...+16 градусов, а днем до +19...+25 градусов.

В большинстве областей 23 июля возможны кратковременные дожди с грозами. В дальнейшем, до 27 июля, в областях будет преобладать сухая погода.

По прогнозу синоптика, в конце следующей недели температура несколько снизится.

Ночью температура будет в пределах +11…+18 градусов, днем – до +21…+28 градусов. Только в юго-восточной части столбики термометров поднимутся до +32 градусов,

– сообщил Иван Семилит.