Про погоду наступного тижня у коментарі 24 Каналу розповів заступник начальника відділу комунікації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Який прогноз погоди?

Атмосферний фронт, що прийшов із заходу, 20 липня поступово втрачатиме свою активність. Однак у більшості областей ще очікуються короткочасні дощі з грозами.

За словами синоптика, 21 липня короткочасні дощі очікуються у центральних областях, а 22 липня зона опадів переміститься у північні, південні та східні регіони.

У цей період температура повітря становитиме +14…+20 градусів вночі та +24…+30 градусів удень. На південному сході країни стовпчики термометрів сягнуть +34 градусів. Водночас у західних і північних областях буде дещо прохолодніше – уночі в межах +10...+16 градусів, а вдень до +19...+25 градусів.

У більшості областей 23 липня можливі короткочасні дощі з грозами. Надалі, до 27 липня, по областях переважатиме суха погода.

За прогнозом синоптика, наприкінці наступного тижня температурні значення дещо знизяться.

Уночі будуть в межах +11…+18 градусів, вдень – до +21…+28 градусів. Лише у південно-східній частині стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів,

– повідомив Іван Семиліт.