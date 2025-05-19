Грозы накроют часть Украины: какая погода будет 20 мая
- 20 мая в Украине прогнозируются дожди, местами грозы.
- Температуры в областных центрах будут колебаться от +13 до +18°C днем.
Во вторник, 20 мая, в большинстве областей Украины пройдут дожди. В некоторых они будут сопровождаться громом и молнией.
На этой неделе в Украине ожидается аномально холодная погода с обильными дождями, грозами и порывистым ветром. Потепление прогнозируется только ближе к выходным, передает 24 Канал.
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Какая погода будет в Украине
По данным Укргидрометцентра, во вторник средняя температура по Украине составит 15 – 17 градусов тепла. Небо будет покрыто облаками, из-под которых время от времени будет выглядывать солнце. Ветер будет дуть со скорость 7 – 12 метров в секунду. Ночью средний температурный показатель будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла.
Где пройдут грозы
20 мая почти по всей Украине, за исключением Закарпатья и Черновицкой области, будут наблюдаться осадки в виде кратковременных дождей. В части регионов днем ожидаются грозы. Это южные, восточные, большинство центральных областей и Сумщина.
Какая погода в областных центрах
- Киев +15...+17
- Ужгород +15...+17
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +15...+17
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +16...+18
- Ровно +16...+18
- Житомир +14...+16
- Винница +14...+16
- Одесса +16...+18
- Николаев +16...+18
- Херсон +15...+17
- Симферополь +14...+16
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +15...+17
- Сумы +15...+17
- Полтава +14...+16
- Днепр +13...+15
- Запорожье +14...+16
- Донецк +14...+16
- Луганск +15...+17
- Харьков +14...+16
Прогноз погоды на 20 мая 2025 года / Фото Укргидрометцентр