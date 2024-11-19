Незначительное потепление, но со штормовым предупреждением: какой будет погода 20 ноября
Погода в среду, 20 ноября, будет облачной, но с прояснениями. На большинстве территорий Украины будет сухо, однако часть областей накроют дожди с мокрым снегом.
В то же время днем будет теплее, по сравнению с 19 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 20 ноября
Синоптики прогнозируют в среду, 20 ноября, теплую и сухую погоду на большинстве территорий Украины. Впрочем, на Западе, а также в Житомирской области ночью ожидается дождь, а днем – местами осадки будут с мокрым снегом. В Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о значительных осадках.
Ветер, по прогнозу, будет южный, в западных областях с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – 25 – 30 метров в секунду.
Важно! Из-за ухудшения погодных условий и сильных порывов ветра на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра
Ночью 20 ноября ночные морозы прогнозируются только в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров покажут максимум до -2 градусов. Также до 0 градусов может опуститься температура ночью на Киевщине, а также в Днепропетровской и Полтавской областях.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +9..+11;
- Ужгород +6..+8;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +5...+7;
- Житомир +9...+11;
- Винница +10...+12;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +9...+11;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +8...+10.