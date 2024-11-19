Незначительное потепление, но со штормовым предупреждением: какой будет погода 20 ноября

Погода в среду, 20 ноября, будет облачной, но с прояснениями. На большинстве территорий Украины будет сухо, однако часть областей накроют дожди с мокрым снегом.

В то же время днем будет теплее, по сравнению с 19 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Важно Надвигается мощная непогода: Украину накроют значительные дожди, сильные снегопады и метели

Прогноз погоды на 20 ноября

Синоптики прогнозируют в среду, 20 ноября, теплую и сухую погоду на большинстве территорий Украины. Впрочем, на Западе, а также в Житомирской области ночью ожидается дождь, а днем – местами осадки будут с мокрым снегом. В Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о значительных осадках.

Ветер, по прогнозу, будет южный, в западных областях с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – 25 – 30 метров в секунду.

Важно! Из-за ухудшения погодных условий и сильных порывов ветра на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра

Ночью 20 ноября ночные морозы прогнозируются только в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров покажут максимум до -2 градусов. Также до 0 градусов может опуститься температура ночью на Киевщине, а также в Днепропетровской и Полтавской областях.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +9..+11;

Ужгород +6..+8;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +5...+7;

Ровно +5...+7;

Житомир +9...+11;

Винница +10...+12;

Одесса +13...+15;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +9...+11;

Сумы +8...+10;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +10...+12;

Донецк +8...+10;

Луганск +7...+9;

Харьков +8...+10.



Прогноз погоды на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра