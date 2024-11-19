Незначительное потепление, но со штормовым предупреждением: какой будет погода 20 ноября

19 ноября 2024, 15:29
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Автор: Анжелика Байбак

Погода в среду, 20 ноября, будет облачной, но с прояснениями. На большинстве территорий Украины будет сухо, однако часть областей накроют дожди с мокрым снегом.

В то же время днем будет теплее, по сравнению с 19 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Важно Надвигается мощная непогода: Украину накроют значительные дожди, сильные снегопады и метели

Прогноз погоды на 20 ноября

Синоптики прогнозируют в среду, 20 ноября, теплую и сухую погоду на большинстве территорий Украины. Впрочем, на Западе, а также в Житомирской области ночью ожидается дождь, а днем – местами осадки будут с мокрым снегом. В Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о значительных осадках.

Ветер, по прогнозу, будет южный, в западных областях с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – 25 – 30 метров в секунду.

Важно! Из-за ухудшения погодных условий и сильных порывов ветра на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра

Ночью 20 ноября ночные морозы прогнозируются только в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров покажут максимум до -2 градусов. Также до 0 градусов может опуститься температура ночью на Киевщине, а также в Днепропетровской и Полтавской областях.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +9..+11;
  • Ужгород +6..+8;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +5...+7;
  • Ровно +5...+7;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +9...+11;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +8...+10.


Прогноз погоды на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра