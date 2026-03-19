24 Канал Новости Украины
19 марта, 15:41
Без осадков в большинстве регионов, но с ночными заморозками: погода в Украине на 20 марта

Владислав Кравцов

В пятницу, 20 марта, в Украине в большинстве областей день пройдет без осадков. В части регионов ночью местами возможны незначительные дожди с мокрым снегом, а также заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 20 марта?

По данным синоптиков, в Украине ожидается снижение атмосферного давления и влияние циклона с Черного моря. Несмотря на это, в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют.

Только в Карпатах, а также в восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ночью местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что на высотах удержится холодная воздушная масса. Поэтому ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем составит – +6 – +11 градусов.

Немного теплее будет на Закарпатье – до +14 градусов. В южных и юго-восточных регионах ночью прогнозируют +1 – +6 градусов, а днем воздух прогреется до +9 – +14 градусов.

В Киеве в пятницу будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит около 0 градусов, а днем – +9 – +11 градусов.

Какую температуру прогнозируют по областным центрам?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +8...+10;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +8...+10;
  • Черкассы +8...+10;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +8...+10;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +8...+10.


Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра

Будет ли в Украине снег в ближайшие дни?

  • Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила в комментарии 24 Каналу, что синоптики не прогнозируют серьезного снега в Украине в ближайшее время. Несмотря на это, возможны незначительные дожди с мокрым снегом в некоторых регионах.

  • Птуха также отметила, что уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. По словам синоптика, в начале марта на западе Украины были установлены температурные рекорды, но теперь показатели возвращаются к климатической норме.

  • Наталья Птуха также отметила, что лето 2026 года в Украине может быть теплее климатической нормы. В то же время аномальной жары синоптики не прогнозируют.