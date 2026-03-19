Без осадков в большинстве регионов, но с ночными заморозками: погода в Украине на 20 марта
В пятницу, 20 марта, в Украине в большинстве областей день пройдет без осадков. В части регионов ночью местами возможны незначительные дожди с мокрым снегом, а также заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 20 марта?
По данным синоптиков, в Украине ожидается снижение атмосферного давления и влияние циклона с Черного моря. Несмотря на это, в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют.
Только в Карпатах, а также в восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ночью местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Синоптики отмечают, что на высотах удержится холодная воздушная масса. Поэтому ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем составит – +6 – +11 градусов.
Немного теплее будет на Закарпатье – до +14 градусов. В южных и юго-восточных регионах ночью прогнозируют +1 – +6 градусов, а днем воздух прогреется до +9 – +14 градусов.
В Киеве в пятницу будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит около 0 градусов, а днем – +9 – +11 градусов.
Какую температуру прогнозируют по областным центрам?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +8...+10;
- Винница +8...+10;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +8...+10;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +8...+10;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +8...+10.
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра
Будет ли в Украине снег в ближайшие дни?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила в комментарии 24 Каналу, что синоптики не прогнозируют серьезного снега в Украине в ближайшее время. Несмотря на это, возможны незначительные дожди с мокрым снегом в некоторых регионах.
Птуха также отметила, что уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. По словам синоптика, в начале марта на западе Украины были установлены температурные рекорды, но теперь показатели возвращаются к климатической норме.
Наталья Птуха также отметила, что лето 2026 года в Украине может быть теплее климатической нормы. В то же время аномальной жары синоптики не прогнозируют.