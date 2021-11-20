Местами в Украине будет снежить: прогноз погоды на 21 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 21 ноября, будет в основном ясной. Правда, в северо-восточных областях не обойдется без осадков. На Харьковщине прогнозируют мокрый снег.
Теплее всего будет на юге: в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13.
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На Харьковщине будет падать мокрый снег
Самая холодная погода будет в Харьковской области, столбики термометров поднимутся лишь до +5...+7. В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах – +6...+12.
В большинстве регионов будет ясная погода, исключение лишь северо-восточные области. В Черниговской и Сумской областях – дожди. А на Харьковщине выпадет мокрый снег.Важно! В Киеве 21 ноября осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.
В большинстве областей – мощные порывы ветра
Днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности І – желтый.
Погода в городах Украины 21 ноября:
Ужгород – +9...+11
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +7...+9
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – +7...+9
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +9..+11
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +5...+7
Киев – +9...+11
Погода в городах Украины 20 ноября / Карта Укргидрометцентра